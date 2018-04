Bestelbus rijdt in op terras in Münster

08 april 2018 Een bestelbus is zaterdagmiddag in het Duitse Münster ingereden op een vol terras. Hierbij zijn enkele doden en tientallen gewonden gevallen.

Volgens de berichten gaat het om een verwarde man die het publiek is ingereden en niet om een terreurdaag. Een deel van de binnenstad is nog steeds afgezet voor onderzoek. Onder de slachtoffers is een Nederlandse vrouw. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Münster ligt ongeveer 70 km ten zuid-oosten van Enschede.

Bron: ANP/NOS Teletekst

Foto: ANP

