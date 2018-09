Drukke zomer voor ANWB Alarmcentrale

13 september 2018 De ANWB Alarmcentrale kreeg deze zomer 7% meer hulpvragen dan in 2017. Dat leidde tot bijna 700.000 telefoontjes van vakantiegangers uit binnen- en buitenland. Dat aantal ligt op het zelfde niveau van vorig jaar. De drukste dag was maandag 30 juli met 14.148 telefoontjes. Daarmee sneuvelde het record van de drukste zomerdag van 13.800 telefoontjes uit 2013.

Vakantiegangers meldden zich bij de Alarmcentrale met persoonlijk leed of letsel of maakten melding van problemen met auto, camper of caravan. Het gelijkblijvende aantal telefoontjes is te verklaren doordat de ANWB diverse technische oplossingen heeft ingezet die minder telefoontjes tot gevolg hadden. Zo konden ANWB-leden in binnen- en buiten land ook autopech melden via de Wegenwacht-app. Ook bleef de verwachte ‘dip’ tijdens de zomer bij de Wegenwacht in Nederland uit. Het aantal hulpverleningen in Nederland bleef op een hoger niveau.

Het aantal calamiteiten bleef dit jaar beperkt. Dit ANWB Alarmcentrale kreeg 67 meldingen van de aardbeving in Lombok. Ook waren er vier meldingen van bosbranden in Griekenland. De meeste meldingen van ziekte kwamen dit jaar uit Turkije. Daarna volgden Frankrijk en Spanje.

Top vijf ziekte en letsel

Buikklachten Infecties Beenbreuken Schaaf en snijwonden Longontsteking

Top vijf voertuigproblemen

Start niet Controlelampjes branden Lekke band Motor slaat af Accuproblemen

Banden

De Alarmcentrale moest deze zomer 5.000 keer in actie komen voor vakantiegangers met een lekke band in het buitenland. Dat is 6% meer dan in 2017. In de helft van de gevallen was er geen reservewiel in de auto aanwezig. De meeste meldingen van lekke banden komen uit Frankrijk, Duitsland en België.

Om de duizenden Nederlanders te kunnen helpen werd het aantal hulpverleners uitgebreid naar 950. Dat zijn er ruim 400 meer dan buiten het seizoen.

Zestien wegenwachten uit Nederland reisden af naar populaire vakantiegebieden in Frankrijk en Italië om leden met pech weer op weg te helpen. Zij kregen ruim 1.000 auto’s weer rijdend.

ANWB Alarmcentrale

De ANWB Alarmcentrale is sinds 1959 hét aanspreekpunt voor vakantiegangers. De Alarmcentrale voert dit werk uit in opdracht van de ANWB en zorg-, reis- en schadeverzekeraars.

