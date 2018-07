Busongeluk België

25 juli 2018 Woensdagochtend 25 juli rond 2.30 uur is op de E40 Gent richting Oostende bij Aalter een ongeluk gebeurd met een bus van de firma Ouibus. De bus was op weg van Amsterdam naar Londen en reed bij Aalter in op een wegwerkzaamheden afzetting.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws vervoerde de bus Britse, Ierse en Nederlandse reizigers.

Gewonden

Bij het ongeluk raakte de chauffeur en 1 passagier zwaargewond. Verder is er sprake van zo'n 20 tal (licht) gewonden. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Tielt, Deinze, UZ Gent en Maria Middelares in Gent.

Bron: ANP/NOS Teletekst/ANWB Verkeersinformatie

Foto: ANP