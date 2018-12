Aanslag Straatsburg: man schiet op mensen nabij kerstmarkt

12 december 2018 In de buurt van een kerstmarkt in het centrum van Straatsburg zijn bij een schietpartij meerdere mensen gedood of gewond geraakt. De Franse politie gaat uit van een terroristisch motief.

Volgens de autoriteiten is bekend wie de schutter is en maakt de politie jacht op hem. De dader is een bekende van de politie. Hij stond op een lijst van mensen die mogelijk een bedreiging vormen voor de staatsveiligheid.



Iedereen in de directe omgeving van de plaats van de aanslag heeft het advies gekregen binnen te blijven. Het gebied is afgesloten en het openbaar vervoer is stilgelegd.

Bron: ANP/NOS Teletekst

