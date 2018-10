De Caravan en Camper van het Jaar 2019

10 oktober 2018 Dit jaar gaan de titels van ANWB Caravan van het Jaar en ANWB Camper van het Jaar 2019 naar de Fendt Bianco Emotion 445 FH en de Hymer B-Klasse ModernComfort T 580. Deze jaarlijkse onderscheiding is een initiatief van ANWB Kamperen. De prijzen zijn vandaag uitgereikt op de openingsdag van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht.

De winnende caravan en camper wordt gekozen door twee afzonderlijke jury’s. In elke jury zitten ervaringsdeskundigen en journalisten met ruime ervaring in de caravan- en campermarkt. De jury heeft de keuze uit alle modellen die voor 2019 nieuw of sterk vernieuwd zijn. Beoordelingscriteria zijn onder meer: innovatie, originaliteit, technische kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en de prijs/kwaliteit verhouding.

Fendt Bianco Emotion 445 FH

De caravanjury over de Caravan van het Jaar 2019: “Deze Fendt heeft een bijzonder ruimtelijke interieur omdat de fabrikant de traditionele basisindeling heeft losgelaten. Geen zithoek voorin de caravan maar een opklapbaar tweepersoons bed met daaronder een grote bergruimte die van buiten bereikbaar is. Deels ontbreken er bovenkastjes waardoor het bed extra ruimte biedt om bijvoorbeeld tv te kijken. Op de twee loungebanken kun je lekker zitten en ze zijn bovendien als extra bed in te zetten. Een groot venster biedt een panoramisch zicht naar buiten, ook vanaf het bed. De caravan is bovendien zeer compleet uitgerust met een verstelbare tafel, een buitendouche en een iNET-box: de basis voor het bedienen van verwarming, verlichting en opties als airconditioning, via een app.”

HYMER B-Klasse ModernComfort T 580

De camperjury over de Camper van het Jaar 2019: “Deze op een Mercedes gebaseerde halfintegraal valt op door zijn nieuwe, lichtgewicht chassis dat voorbereid is op elektrisch rijden. In de dubbele vloer is maximale opslagruimte gerealiseerd voor de enorme watertanks, bagage, accu’s en toekomstige batterijen en brandstofcellen. Opvallend zijn ook de vele standaard aanwezige voorzieningen, zoals zijwindstabilisatie, die de veiligheid tijdens het rijden moeten garanderen. Het interieur is heel ruimtelijk en slim ontworpen door gebruik te maken van diagonale zichtlijnen en een obstakelvrije doorloop. Door allerhande gewichtsbesparing, ook in het interieur, biedt deze camper een laadvermogen van maar liefst 600 kg.”

Fendt Bianco Emotion 445 FH vanaf € 24.200

HYMER B-Klasse ModernComfort T 580 vanaf € 84.640

In het ANWB kampeermagazine Kampeer en Caravan Kampioen staat een uitgebreid verslag van de Caravan en Camper van het Jaar 2019. De nieuwe KCK verschijnt op 1 november.