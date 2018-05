Trekautospecial 2018 in nieuwste KCK

In het juninummer van de Kampeer en Caravan Kampioen vind je weer volop informatie over de nieuwste trekauto's. We hebben een aantal duotesten gedaan:

Volvo V90 vs. Opel Insignia Sports Tourer

Hyundai Kona vs. Toyota C-HR

Dacia Duster 2WD vs. Dacia Duster 4WD

De auto's zijn getest op rijcomfort, technische prestaties en binnenruimte. We brengen een bezoekje aan de trekhaakfabriek van Brink (1 miljoen trekhaken per jaar!) en je leest hoe je de ideale hulpspiegels kiest.

Dit staat er verder in de nieuwste KCK