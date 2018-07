Stem op jouw favoriete camping!

Verkiezing Camping van het Jaar 2019

24 juli 2018 Ben je al op vakantie geweest? Of ben je één van de vele gelukkigen die nog op vakantie gaat? Dan wensen we je een goede reis en prettig verblijf op de camping. Als de camping je heel goed is bevallen, dan vragen we je om te stemmen op jouw favoriete camping. We zijn namelijk op zoek naar de Camping van het Jaar.

Onze inspecteurs zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om heel veel campings in Europa te inspecteren. Via hen krijgen we al een heel goede indruk van de camping, maar we zijn ook heel benieuwd naar jouw oordeel over de camping. Als kampeerder bepaal jij mede de Camping van het Jaar 2019.

Stem op jouw favoriete camping

Onder alle stemmers verloten we 50x € 50,- te besteden op anwbcamping.nl. Je kunt stemmen op campings uit 3 categorieën:

De fijnste gezinscamping

Campings waar je kinderen bijvoorbeeld in een streep naar de kidsclub rennen, waar ze in water kunnen spelen of met vriendjes een vlot bouwen. En vooral, waar ze de vakantie van hun leven beleven. De beste huuraccommodatie

De tijd van alleen stacaravans hebben we al lang achter ons gelaten. Huuraccommodaties woren steeds fraaier en luxueuzer. De mooiste groene camping

Groen is een heel breed begrip. Je kunt denken aan een charmecamping met heel ruime staanplaatsen en veel natuur rondom, maar ook aan campings waar duurzaamheid centraal staat.

Stem op jouw Camping van het Jaar