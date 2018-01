Innovatie Award van het Jaar 2018 voor Camping De Papillon

10 januari 2018 De ANWB heeft tijdens het ANWB Campingdiner op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht naast de Campings van het Jaar ook de Innovatie Award van 2018 uitgereikt. De titel is toegekend aan een camping met een bijzondere vernieuwing.

Camping De Papillon

Camping De Papillon brengt vakantiegangers kunstgeschiedenis bij. Saai? Echt niet! Natuurlijk gaat dat op een speelse manier in eenvoudige taal die de moderne kampeerder begrijpt en met name de jonge kampeerder. Van Gogh, Rembrandt, Da Vinci en Corneille hebben hun intrede gedaan in het grote souterrain van het recreatiegebouw Nollipap. Kleine kampeerders leggen de grote kampeerders na zo’n bezoek haarfijn uit wie nou precies die grote meesters zijn! Voor Duitse gasten is er zelfs een Duitse versie van de uitleg.

WhatsApp-taal

Dit initiatief heeft de naam ‘Nolli’s Nolliseum’ gekregen, vrij geïnspireerd op het begrip museum en de naam van de camping. Levensgrote reproducties zijn verwerkt in lijsten en voorzien van twee tekstborden met daarop een aanstekelijke uitleg in de vorm van een dialoog via WhatsApp-taal. Dit trekt niet alleen de aandacht van de jeugd, ook oudere gasten nemen de tijd om de kunstwerken eens goed en op hun gemak te bekijken. Ouders vertellen spontaan hun kinderen over de kunstenaars. En, aanraken mag!

Meer dan duurzaamheid

Het blijkt een enorme verrijking van het activiteitenaanbod. In de afgelopen jaren haalde camping De Papillon vaak het nieuws met bijzondere prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het gaat echter niet alleen om het besparen van energie. Ook zaken als aanleg van nieuwe natuur, duurzame speeltuinen, bouwmaterialen uit gerecycled materiaal, een vleermuiskelder en een bewoonde ijsvogeloever zijn inmiddels gerealiseerd.

Nolliseum Nollipap

Zomer 2017 heeft de nieuwe ‘assistent-bedrijfsleider’ Nolli het ‘Nolliseum Nollipap’ officieel geopend. Met de komst van de vrolijke Nolli krijgt ook de animatie op camping De Papillon een extra impuls. Hij zal in de vakantieperiodes prominent aanwezig zijn in het restaurant, in de winkel, bij het animatieteam, in het zwembad, bij de receptie en natuurlijk het ‘Nolliseum Nollipap’.

