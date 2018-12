Nederland met 49 campings in lijst van Europese Top campings

180 ANWB Top campings in 2019

06 december 2018 Precies 180 campings in Europa mogen zich ANWB Top camping 2019 noemen. Dat maakt de ANWB vandaag bekend. Van de 180 liggen er liefst 49 in Nederland. Daarvan zijn er twee nieuw in de lijst. ANWB Top camping is het predicaat voor campings die de maximale score van 5 sterren halen bij de ANWB campinginspectie. Deze campings behoren tot de beste campings van Europa en blinken uit in kwaliteit.

Onafhankelijke campinginspecties

Als enige partij in Nederland voert de ANWB volledig onafhankelijke campinginspecties uit in Europa. Ook dit jaar werden weer meer dan 2000 campings geïnspecteerd. De inspecteurs beoordelen op sanitair, terrein, zwemmen, recreatie en winkels & horeca. Omdat veel kampeerders het sanitair belangrijk vinden telt dit zwaarder mee in de eindscore. De score van een camping wordt weergegeven in sterren. Campings met 3 sterren of meer krijgen het predicaat ANWB Erkende camping.

5 sterren

Het maximaal haalbare is 5 sterren. Campings met deze score krijgen het predicaat ANWB Top camping. Ze hebben prachtig sanitair, een geweldig terrein en heel veel voorzieningen. Dat er onder de 180 Europese ANWB Top campings maar liefst 49 in Nederland liggen geeft aan dat het kwaliteitsniveau van Nederlandse campings hoog is.

Alle ANWB Erkende en ANWB Top campings zijn vanaf 12 december te vinden op www.anwbcamping.nl en in de gids ANWB Erkende campings 2019.