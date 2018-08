7 oktober 2018: gratis kampeermarkt van Kampeerreizen van ANWB

13 augustus 2018 Kamperen met de caravan of camper, in Europa of ver daarbuiten, geheel georganiseerd of meer zelfstandig… Kamperen biedt zo veel mogelijkheden. Daarom organiseert Kampeerreizen van ANWB op zondag 7 oktober haar jaarlijkse gratis Kampeermarkt op het ANWB-hoofdkantoor in Den Haag.

Tijdens deze reismarkt kun je uitgebreid kennis maken met het reisaanbod voor 2019. Er zijn in totaal 23 presentaties en 15 informatietafels. Elke tafel wordt bemand door een reisbegeleider, een uniek aspect aan deze kampeerreizen. Daarnaast kun je over de reis van je interesse vragen stellen aan de andere aanwezige reisbegeleiders en de betrokken ANWB-ers. Van het unieke hooggebergte Karpaten In Midden-Europa tot de half woestijn de Kalahari in Zuidelijk Afrika. Maar ook van Scandinavische natuurwonderen tot de spectaculaire Rocky montains. Uiteraard kun je op 7 oktober ook al een boeking maken of een optie nemen.

Om deze dag extra feestelijk te maken, zijn er tal van festiviteiten en activiteiten georganiseerd.

Rondleidingen bij de ANWB Wegenwacht.

Rondleidingen bij de ANWB Alarmcentrale.

Neem een kijkje in het ANWB Wegenwacht-museum.

Elke aanwezige ontvangt een mooie goodiebag.

Boek je die dag een kampeerreis, dan ontvang je een cadeau.

De ANWB-winkel is speciaal open deze zondag.

Hapjes en drankjes.

Meer informatie en weten hoe je je kunt aanmelden? Ga naar www.anwbkampeerreizen.nl/reismarkt.