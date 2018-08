Kampeer en Caravan Jaarbeurs 2018

28 augustus 2018 Op zoek naar een nieuwe tent, caravan, vouwwagen of camper? Bezoek dan van 10 t/m 14 oktober de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in Utrecht. Kom alles te weten over de nieuwste trends en bijzondere campings.

De beurs biedt veel meer dan alleen ‘het dak boven je hoofd’. Er is een complete hal vol handige accessoires. Er zijn proefritten met campers en caravans. Subaru heeft de ‘drivers experience’ met allemaal spannende uitdagingen. Je kunt e-bikes testen op het fietsparcours. Praktische informatie met tips & tricks krijg je in het kampeertheater. En wil je tussendoor even je hoofd leegmaken? In de hallen vind je overal gezellige terrassen, met dit jaar een Spaans tintje!

Waar kun je ons vinden?

De Kampeer & Caravan Jaarbeurs vindt plaats van 10 t/m 14 oktober. Het event is op deze dagen tussen 10 en 17 uur te bezoeken. ANWB Kamperen vind je in hal 7.C110 en 7.C130.

Met korting naar de KCJ

Via het Land van ANWB kun je met € 3,50 korting naar de beurs. Als ANWB-lid betaal je dan slechts € 9 voor een kaartje (exclusief boekingskosten). Daarnaast krijg je dan op het ANWB-terras korting op een kopje koffie met gebak!

