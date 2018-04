Meer Nederlanders weg met tent, caravan of camper

18 april 2018 Kampeervakanties zitten weer in de lift. Het aantal vakanties dat dit jaar wordt doorgebracht in een tent, (sta)caravan of camper zal stijgen, dat verwacht de ANWB.

Nederland telt ongeveer 3,5 miljoen actieve kampeerders. Met elkaar zijn zij goed voor zo’n 5,2 miljoen vakanties op de camping. Het enthousiasme voor het kamperen meten we af aan de cijfers van het CVO van de afgelopen jaren, de verkoopcijfers van kampeermiddelen, de groeiende boekingscijfers op onze website en de verschillende trends die we waarnemen op de campings.



Het aantal kampeervakanties in eigen land lag vorig jaar op 2,5 miljoen. Het verblijf op een buitenlandse camping op zo’n 2,7 miljoen. Populaire kampeerlanden zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België en Kroatië.

De Kampeer en Caravan industrie meldt na de groeicijfers van vorig jaar ook in de aanloop van het komende kampeerseizoen stijgende verkoopcijfers. In de eerste drie maanden van 2018 vertoonde de verkoop van campers een groeicijfers van 33,7% en bij caravans een groei van 12,7%.

Groei boekingen voorseizoen en zomervakantie

Het aantal boekingen bij ANWB Kamperen voor de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en zomervakantie is ten opzichte van vorig jaar met 10% ten gestegen. En naar verwachting zal in de periode april tot en met juni 85% van het totaal aantal boekingen voor het hoogseizoen zijn geboekt.

Proefkamperen

Veel aspirant-kampeerders zullen het voorjaar aangrijpen om te gaan proefkamperen in eigen land. Zo ook de ruim 100 gezinnen die zich hebben aangemeld voor het ANWB Proefkampeerweekend op camping de Wildhoeve in Emst komend weekend van 20 t/m 22 april. Om mensen de gelegenheid te geven om te kamperen of een nieuw kampeermiddel uit te proberen. Zij kunnen overnachten in een tent, een (opblaasbare!) vouwwagen, een daktent op de auto, camper of (oldtimer)caravan.

Kampeertrends 2018

In 2018 zullen we de volgende kampeertrends terugzien:

Campings specialiseren verder

Kindercampings, natuurcampings, 50+ campings, de campings specialiseren zich verder. Er komen meer niche campings, van back to basic tot over de top luxe. Kampeerders zoeken steeds meer een camping die aansluit bij wie ze zelf zijn, die past bij hoe zij in het leven willen staan. Tijdens de kampeervakantie is er tijd voor hobby’s, nieuwe belevingen of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Campings zullen zich hier verder in specialiseren: surf-, yoga-, schilder- of kookcamping.

Kamperen wordt ecologische vakantie

Zwembaden verwarmd met behulp van zonne-energie, recyclen van afvalwater, caravans die zelf energie opwekken en kampeerders die een zo klein mogelijke footprint willen achterlaten. Kamperen wordt de ultieme vakantie in het groen.

Filmpjes belangrijkste inspiratiebron

Kampeerders laten zich meer en meer inspireren door filmpjes over bestemmingen, campings en kampeermiddelen. Zowel professionele als amateurproducties. Doordat techniek laagdrempeliger en geavanceerder wordt (bijvoorbeeld drones) en omdat bijna iedereen in het bezit is van een smartphone, zal het aanbod de komende jaren sterk toenemen.

Compleet offline of juist online

Jonge kampeerders zoeken steeds vaker een vakantie waarbij ze compleet offline kunnen zijn. Vakanties waarbij ze nieuwe ervaringen opdoen buiten de virtuele wereld waar ze de meeste tijd doorbrengen. Terwijl de wat oudere kampeerders juist vaker online willen blijven en contact willen houden met het thuisfront, met de kinderen en kleinkinderen.

