Camping Las Dunas viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum

25 april 2018 De leukste familiecamping van de Costa Brava bestaat dit jaar 50 jaar. Direct aan zee en sinds 1999 erkend als ANWB Topcamping.

De laatste jaren heeft Las Dunas veel geïnversteerd en hard gewerkt om aan de wensen van de moderne kampeerder te voldoen. In 2014 hebben ze de nieuwe bar ingewijd. Hier kan de hele familie op warme zomeravonden genieten van de shows van het animatieteam en live muziek. Een jaar later hebben ze het zwemparadijs met 5 glijbanen, stroomversnellingen en bubbels geopend. Hiermee hebben ze kamperen naar een nieuwe standaard verheven. Dit wordt gestaafd door de vele nominaties en erkenningen die ze in de laatste jaren hebben ontvangen, maar vooral door de vele campinggasten die naar volle tevredenheid terugkeren.

Genoeg te doen in de omgeving

In de omgeving van de camping is er veel te zien en te doen zoals het prachtige middeleeuwse dorpje Pals, het kunstenaarsdorp Cadaqués, Figueres met het Dalí-museum of de provinciehoofdstad Girona met haar middeleeuwse Joodse wijk.

Las Dunas heeft een zeer groot aanbod aan ruime standplaatsen van 100m2. Vanaf dit jaar completeren ze dit aanbod met nieuwe Premium plaatsen die voorzien zijn van 10A stroom, een wateraansluiting, afvoer en een WIFI-aansluiting. Voor gasten die liever niet kamperen hebben ze 75 vierpersoons bungalows en 70 zespersoons bungalows met twee badkamers en drie slaapkamers. Allen zijn voorzien van airco en WIFI gratis. In het laagseizoen bieden zij voor de bungalowgasten bovendien een gratis shuttle service vanaf vliegveld Girona.

Vier je dit feest mee?

Camping Las Dunas zal hun jubilieum dit jaar groots vieren en zouden het leuk vinden als je er ook bij bent. Zo verloten wij dit voorjaar meer dan € 10.000 in kortingen. En als je net als Las Dunas in 1968 geboren bent, ligt er een leuke attentie op je te wachten.

