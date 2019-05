E-bike workshop: Veilig onderweg

Fiets veilig met jouw elektrische fiets

27 mei 2019 Het aantal ernstige ongevallen met een elektrische fiets groeit. Daarom slaan de ANWB en Veilig Verkeer Nederland de handen ineen. Zaterdag 13 juli kunnen vijftigplussers in Hoogeveen deelnemen aan een e-bikeworkshop. Je krijgt die dag onder meer uitleg over de techniek van de elektrische fiets, over fietsen in het verkeer en je kunt verschillende modellen elektrische fietsen uitproberen. De workshops worden door professionele trainees van ANWB Streetwise, vrijwilligers van de ANWB en Veilig Verkeer Nederland en fietsexperts begeleid.

Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden is niet nodig. Je kunt op 13 juli gewoon langskomen. De toegang is gratis. Je mag je eigen elektrische fiets meenemen of je kunt er eentje bij ons op locatie gebruiken. Tevens is het de hele dag mogelijk om op elektrische fietsen van verschillende aanbieders uit te proberen.

Programma

De ANWB E-bikeworkshop 50+ wordt georganiseerd door:

Unigarant Verzekeringen

Schutstraat 20, 7901 EH Hoogeveen



De eerste drie workshop duren ieder 20 minuten en starten elk halfuur. Het proefrijden is de hele middag mogelijk.

1. Wat je moet weten van de e-bike

Wat is de reden om voor een elektrische fiets te kiezen?

Welke soorten elektrische fietsen zijn er (voor-, achter- en middenaandrijving)?

Wat zijn hiervan de voor- en de nadelen?

2. Hoe onderhoud jij je e-bike

Onderhoud van de fiets en accu, harde banden, gesmeerde ketting maar ook het regelmatig opladen van de accu.

Wat zijn de gevaren van een elektrische fiets.

3. Op je e-bike in het verkeer

Beheersing van de elektrische fiets (bijv. een ander gewicht).

Beheersing van de snelheid (hoge snelheid bij geringe inspanning, lager reactie vermogen).

Bewust worden als verkeersdeelnemer (snelheid inschatten).

Verkeersregels voor elektrische fiets.

4. Maak een proefrit en train je behendigheid