Oostzeeroute is Fietsroute van het Jaar

04 maart 2019 De Deense Oostzeeroute is Fietsroute van het jaar geworden. Dat werd dit weekend bekend gemaakt op de Fiets- en Wandelbeurs in Utrecht. 820 rustige fietskilometers over twaalf eilanden, acht bruggen en vijf pontveren.

De rood-witte vlaggetjes gingen de lucht in bij de uitreiking van de Fietsroute van het Jaar-trofee. De Oostzeeroute, ook wel de N8 genoemd, werd door de jury geroemd om de landschappen – van zandstrand tot kliffen – de rust, bewegwijzering en voorzieningen: picknickplekken, koffietentjes, B&B's en campings.

Een plaatje

Marieke Haafkens, die namens de ANWB het certificaat in ontvangst nam voor de Romeinse Limesroute, de enige Nederlandse inzending, was niet teleurgesteld: 'De Oostzeeroute lijkt me schitterend en dat geldt voor alle genomineerde routes. Dat de Romeinse Limesroute werd genomineerd is een hele eer. Het is ook een plaatje hoor: 200 kilometer lang, helemaal bewegwijzerd, dwars door Nederland.'

Limesroute

De Limesroute loopt van Katwijk door het kustgebied, het Groene Hart, het rivierenlandschap, de Veluwezoom en de Ooijpolder naar Nijmegen en de heuvels bij Berg en Dal. Stukje proberen? Bekijk de route!