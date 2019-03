Wielersportbond NTFU verhoogt fietsplezier op het fietspad

07 maart 2019 Traditioneel is begin maart voor wielerverenigingen de start van het wegseizoen. Wielersportbond NTFU verwacht dat veel wielrenners hun racefiets uit de (winter)stalling halen en voor een eerste rit de weg op gaan. Wat doen de NTFU en haar verenigingen allemaal om het fietsplezier op het fietspad te verhogen?

Gedragscode

Binnen verenigingen worden afspraken gemaakt over het fietsen binnen een groep. Verenigingen gebruiken daarbij de door de NTFU opgestelde gedragscode racefietsers als uitgangspunt.

Enkele regels uit de gedragscode zijn:

Houd zichtbaar rekening met anderen.

Gebruik een fietsbel.

Passeer een ander op gepaste snelheid.

Gooi afval in een afvalbak.

Er wordt binnen de groep en met andere weggebruikers gecommuniceerd. Dit doen wielrenners voor hun eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Alliantie

In 2017 zijn ANWB, NTFU, Fietsersbond, KNWU, Landelijk Fietsplatform en VeiligheidNL de Alliantie Samen Fietsen begonnen. Samen met de alliantiepartners werkt de NTFU met haar verenigingen aan een beter klimaat op het fietspad. Ter ondersteuning lanceren zij een filmpje met als boodschap dat sociaal fietsen ook elkaar de ruimte geven is.

Wegkapitein

Na een winter van weinig fietsen moeten wielrenners weer wennen aan de racefiets en het rijden in de groep. Hierbij speelt de wegkapitein een belangrijke rol.

De wegkapitein zorgt voor de veiligheid van de groep. Hij zorgt dat de verkeersregels en gedragsregels van de vereniging worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is. Ook zet de wegkapitein routes uit en ziet hij toe op de snelheid van de groep. NTFU heeft inmiddels ruim 1.000 wegkapiteins opgeleid voor ruim 200 verenigingen.

Route

Op een zonnige dag vermijden wielrenners de populaire plekken waar andere fietsers er op uit trekken. Dat doen zij door een andere route te kiezen of door vroeger op de dag te vertrekken.

Bij de keuze van de route hebben wielrenners een voorkeur voor routes die door mooie natuurgebieden gaan en die vooral verkeersluw zijn. Wielrenners vermijden de binnenstad of drukke wegen. Ervaring leert overigens dat andere fietsers eerst het goede weer afwachten en later in het voorjaar op pad gaan.