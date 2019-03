Nieuwe fietsroute: ontdek de spannende legende van Zwarte Kaat

ANWB Gastvrij, het netwerk met de leukste adresjes voor onderweg, schreef een routewedstrijd uit onder haar horecaondernemers. De nieuwe fietsroute 'De legende van Zwarte Kaat' won. Een spannende route van 42 km door Brabants grensgebied.

ANWB Gastvrij routewedstrijd

ANWB Gastvrij is een netwerk van meer dan 1.400 adresjes waar fietsers en wandelaars onderweg terecht kunnen om even te pauzeren met iets lekkers. Alle adresjes liggen aan het fiets- of wandelroutenetwerk. Met de routewedstrijd werden ondernemers uitgedaagd om een nieuwe fiets- of wandelroute te bedenken met een aansprekend thema. Winst betekende: een officiële route die start vanaf jouw terras. Recreatiepark De Achterste Hoef uit Bladel verwerkte een eeuwenoude streeklegende tot fietsroute en won.

De winnende fietsroute

De route vertelt het verhaal van Zwarte Kaat en haar roversbende. Volgens de verhalen maakten zij 400 jaar de Kempen onveilig. Ze beroofden boerderijen, overvielen reizigers en plunderden kerken. Ook ontvoerden ze een pasgeboren baby – dat zou uiteindelijk de ondergang van de bende betekenen.

In het land van Bladel zijn de sporen van Zwarte Kaat nog overal terug te vinden. Zo trap je langs de Heksenboom, de Abdij van Postel en de hoeve waar Kaat de baby ontvoerde. Maar de route voert ook vooral door het schitterende landschap van de Brabantse Kempen.

Ook benieuwd naar deze spannende fietsroute?

Bekijk fietsroute De Legende van Zwarte Kaat