ANWB begint met fietsaccu-service

Veel onzekerheid rond vervanging fietsaccu's

20 maart 2019 Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat de helft van de leden met een e-bike problemen heeft met de accu van de elektrische fiets. Om te voorkomen dat onduidelijkheid en onzekerheid over de kwaliteit en de hoge prijs van accu’s het fietsplezier van de leden in de weg staat, starten we een fietsaccu-service.

Prijzen vervangende fietsaccu te hoog

De ANWB constateerde vorig jaar ook dat haar leden de prijzen voor een vervangende fietsaccu te hoog vinden. De gemiddelde prijs van een fietsaccu was € 551 met een enkele uitschieter tot € 949. Zonder goed functionerende fietsaccu is een elektrische fiets zo goed als waardeloos. Omdat vervangende fietsaccu’s zo duur zijn kiezen veel consumenten voor het goedkopere alternatief van het reviseren van hun accu. Dit raadt de ANWB uit veiligheidsoverwegingen (brandgevaar) af.

Twintig types

Het assortiment van de ANWB omvat twintig types accu’s. Hiermee kunnen we 30% van alle tot 2015 verkochte elektrische fietsen bedienen. De accu’s zijn gemakkelijk door de fietsbezitter te monteren.

De aangeboden accu’s zijn gemiddeld 15% goedkoper dan de adviesprijs. Het prijsvoordeel kan oplopen tot € 100 per accu. Ook wordt er uitgebreide informatie en tips gegeven hoe de fietser de accu in optimale conditie houdt. De bedoeling is om op termijn het assortiment uit te breiden naar meer accu’s.

Levensduur accu

Ook de informatie over levensduur en goed gebruik van de accu moet veel beter, ontdekte de ANWB in 2018. Veel producenten doen geen enkele concrete uitspraak over levensduur van de accu of verzuimen voldoende tips voor goed of levensverlengend gebruik te melden. Inmiddels is bekend dat een aantal fabrikanten de informatie over levensduur en juist gebruik heeft verbeterd.

Er zijn 2,3 miljoen e-bikes in Nederland. Maar liefst 1,3 miljoen ANWB-leden bezitten een elektrische fiets.

