Nieuw: de Zuidwaterlinie fietsgids

03 juni 2019 De oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland ligt in Noord-Brabant: de Zuiderwaterlinie. Langs de linie zijn vijf schitterende fietsroutes uitgestippeld die nu zijn gebundeld in een handig gidsje. Fiets ze allemaal!

De Zuiderwaterlinie-fietsgids is voor slechts 3,50 verkrijgbaar bij tal van VVV’s en ondernemers aan de route. Het bevat niet alleen de vijf fietsroutes, maar ook volop achtergronden over de forten, vestingsteden en natuurgebieden langs de route. En wist je dat je de routes ook aan elkaar kunt koppelen tot één lange afstandsroute? Dan slinger je 160 kilometer van Bergen op Zoom via Steenbergen en Willemstad, naar Breda, Oosterhout, Den Bosch, Ravenstein en Grave. Op de website van Zuidwaterlinie vind je meer info voor verkooppunten van de gids.

Win een Zuiderwaterlinie-fietsgids

Zin om de hele linieroute te fietsen? En wil je graag een gratis exemplaar van het Zuiderwaterlinie-gidsje winnen? Stuur een mail met je naam en adres in een mail naar info@zuiderwaterlinie.nl, met als onderwerpregel ‘Winactie ANWB’. De eerste twintig mailers krijgen het boekje thuisgestuurd.

Wandelevent

Wil je de Zuiderwaterlinie liever wandelend verkennen? Dat kan tijdens de Expeditie Zuidwaterlinie. Deze Brabantse Elfstedentocht duurt van 19 t/m 29 juni en het wandelfeest voert je van Bergen op Zoom naar Grave, langs elf vestingsteden en hun ommelanden.