Fietspad Afsluitdijk afgesloten

18 april 2019 Sinds 1 april dit jaar wordt het fietspad op de Afsluitdijk in delen afgesloten. Dit in verband met de grootschalige versterking van de dijk. Het hele project duurt tot en met 2022. Maar gelukkig kun je gebruik maken van alternatief vervoer.

De Afsluitdijk-fietsbus als vervangend vervoer

Ter vervanging rijdt er een Afsluitdijk-fietsbus zodat voetgangers en (brom)fietsers alsnog van A naar B kunnen reizen. Deze bus is kosteloos en rijdt dagelijks tussen 08.00 en 19.00 uur. In deze fietsbus is het mogelijk om je fiets mee te nemen. Houd er rekening mee dat er in de bus plek is voor 15 fietsen en 25 personen.

Afsluiting fietspaden

Van 1 april – 1 juni 2019 kun je vanaf Friesland fietsen tot aan het Monument en vanaf daar rijdt de fiets-bus naar Den Oever.

Van 1 juni tot 1 december is het fietspad tussen Den Oever en Kornwerderzand afgesloten. Je kan opstappen bij het Monument en op Breezanddijk.

Voor de dienstregeling van de bus en meer informatie kun je terecht op de De Afsluitdijk website.