ANWB blij met stimulans voor fietsgebruik

11 september 2018 De regels voor een fiets van de zaak worden een stuk eenvoudiger. Voor privégebruik van een leasefiets moet je voortaan 7 procent van de waarde bij je inkomen optellen, zo maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend.

De huidige regels voor een leasefiets zijn te ingewikkeld

Als je een leasefiets hebt, moet je precies het aantal kilometers bijhouden dat je privé fietst en welk voordeel je daarvan hebt. Kosten voor onderhoud, reparatie en eventueel stroomverbruik mag je daar weer van aftrekken. Dit levert zo'n papierwinkel op dat bijna niemand aan een leasefiets begint.

O.a. ANWB heeft voor versimpeling gepleit

De ANWB heeft samen met RAI Vereniging, Bovag, Fietsersbond, leaseclub VNA en Natuur en Milieu gepleit voor simpelere regels voor de leasefiets. Vooral bij een elektrische fiets of een speed pedelec is de hoge aanschafprijs vaak een drempel.

Net als voor de leaseauto gaat voor het privégebruik van de leasefiets een vaste bijtelling gelden. Voor de leasefiets wordt dat een bijtelling van zeven procent van de waarde van de fiets, maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend. Een e-bike van 2000 euro kost je dan afhankelijk van je inkomen tussen de 4,33 en 5,75 euro per maand. Voor een iets duurdere lease-pedelec (3500 euro) moet je rekenen op een bijtelling van 7,50 tot 10 euro per maand.

De fiscale fietsregeling maakt deel uit van het Belastingplan 2019 en wordt in het najaar met de Tweede Kamer besproken. Na akkoord van de Tweede Kamer wordt de wet in 2019 geïmplementeerd en treedt vanaf januari 2020 in werking.

