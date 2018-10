Nieuw: maak je eigen fietsroute in de ANWB Fietsen-app

05 oktober 2018 Vanaf nu kun je zelf een fietsroute samenstellen in de ANWB Fietsen-app. Met deze fietstochtplanner komen wij tegemoet aan de wens van veel gebruikers van de app.

Fietsroute maken

Zelf een fietsroute maken gaat heel simpel. Als je de ANWB Fietsen-app opent, zie je onder in het scherm ‘Maak je eigen route’. Je krijgt dan alle knooppunten te zien rondom de plek waar je op dat moment bent. De fietsroute plan je door op de knooppunten te klikken en onderin het scherm zie je de totale afstand die je gepland hebt. Vervolgens kun je de fietsroute opslaan voor later óf je kunt hem direct gaan fietsen. De door jou aangemaakte route wordt dan getoond op de kaart in de app.

Bekende route fietsen

Toch liever een bekende route fietsen? Dat kan natuurlijk ook nog steeds. In de ANWB Fietsen-app staan meer dan 170 routes die je kunt fietsen door heel Nederland. De route wordt getoond op een kaart en volgt jou gedurende je fietstocht, zodat je altijd weet waar je bent.

