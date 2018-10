Eén op de vijf ANWB-leden laat fiets thuis

04 oktober 2018 Eén op de vijf ANWB-leden laat de fiets wel eens thuis staan uit angst dat deze wordt gestolen. Dat gebeurt vooral bij fietsen die duurder zijn dan €1.000. Steeds meer ANWB-leden beschikken over een e-bike; in 2018 heeft zo’n 29 % een elektrische fiets. In 2013 was dat nog slechts 9 %.

Bij de angst voor fietsdiefstal speelt vooral het financiële verlies en het zonder fiets staan op het moment dat deze nodig is. is Bij één op de acht ANWB-leden is in de afgelopen drie jaar een fiets gestolen. De top 3 plekken waar fietsen het meest gestolen worden zijn:

Winkelgebied 29 %

Treinstation 21 %

Rond het huis 21 %

Twee sloten

De ANWB raadt fietsers aan twee sloten te gebruiken en de fiets ergens aan vast te zetten, ook als de fiets maar even wordt gestald of deze in de voortuin staat.

Het gebruik van twee sloten is weliswaar toegenomen ten opzichte van 2013, maar nog steeds zet een derde van de leden de fiets maar met één slot vast. Bewaakte fietsenstallingen worden net zo vaak gebruikt als vijf jaar geleden, ruim een derde gebruikt deze voorzieningen. Het gebruik van een track en trace-systeem is nu nog te verwaarlozen, maar de ANWB ziet daar wel potentie in.

Gezondheid en gemak

Gezondheid is een veel genoemde reden om de fiets te kiezen. Ook mentale gezondheid is volgens de leden belangrijk. Een andere veel genoemde reden is het gemak en de snelheid waarmee men op de bestemming kan komen met de fiets. De fiets brengt de bezitter vaak dichter bij het einddoel en je kan soms op plekken komen waar hij of zij met de auto niet kan komen. Zeker binnen de bebouwde kom of in natuurgebieden. Ook geven ANWB-leden aan dat zij fietsen vanwege de flexibiliteit: men hoeft geen rekening te houden met het vinden van parkeerplaatsen of vaste vertrektijden.

Fietsdiefstal voorkomen

De ANWB onderneemt een aantal dingen om fietsdiefstal te voorkomen; de bond geeft informatie en tips, de ANWB is partner in de stichting ART die fietssloten keurt. En de ANWB heeft de Blijven fietsenverzekering geïntroduceerd. Dat is een verzekering met track en trace waardoor een gestolen fiets teruggevonden kan worden.

