Campagne wijst fietser op goede verlichting

13 oktober 2018 Nu de dagen korter worden, moet de fietser na een lange zomer er weer aan wennen om de fietsverlichting ook vroeg in de ochtend te gebruiken. De ANWB, de Fietsersbond, Team Alert en Veilig Verkeer Nederland voeren zaterdag 13 oktober van 11.00 tot 16.00 uur op de Neude in Utrecht campagne om dat te bevorderen.

,,Laat je niet verrassen door de veranderde omstandigheden. Doe je licht aan. Elk jaar opnieuw herinneren we de fietser er aan”, zegt Martijn van Es van de Fietsersbond.

Van 64 naar 66%

Uit onderzoek onder ruim 16.000 fietsers dat het CROW-Fietsberaad tussen december 2017 en januari dit jaar uitvoerde bleek dat 66 procent van de fietsers voor- en achterlicht had branden. Bij een vorige meting (2015/2016) was dat 64 procent. CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden.

Grote steden

In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voeren fietsers gemiddeld minder vaak licht dan in andere steden. Jongeren en jongvolwassenen rijden vaker zonder licht dan oudere mensen. In buitengebieden hebben mensen in de meeste gevallen goede fietsverlichting. ,,Dat heeft te maken met het ontbreken van openbare verlichting. Bovendien hebben de fietsers daar licht nodig om zelf goed te kunnen zien”, aldus Van Es.

Losse lampjes

Uit het onderzoek van het Fietsberaad bleek verder dat bij 99 procent van de fietsers de verlichting aan de fiets was bevestigd. Er wordt weinig gebruik gemaakt van losse lampjes aan het lichaam. ,,Losse lampjes geven minder licht en zijn soms onzichtbaar, omdat ze sneller naar beneden schijnen of ergens onder zitten”, zegt de Fietsersbond.

Dag van de Fietsverlichting

De campagne fietsverlichting speelt zich zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur af op de Neude in Utrecht. De deelnemende organisaties voeren daarnaast campagne op tal van locaties in het land. Op 27 oktober, de laatste dag van de zomertijd, volgt dan nog de Dag van de Fietsverlichting.

Zie ook:

ANWB Fietsverlichtingsactie

Bron: ANP