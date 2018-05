Romeinse geschiedenis komt tot leven voor wandelaars en fietsers

Wandel- en fietsroute langs de Romeinse grens door Nederland (Limes)

02 mei 2018 Vanaf vandaag kunnen wandelaars en fietsers de geschiedenis beleven op de Limesroute en op het Romeinse Limespad. De routes volgen de Limes van Katwijk tot Nijmegen langs meer dan veertig historische plekken zoals het oude fort ‘Nigrum Pullum’ (Zwammerdam), Castellum Hoge Woerd (De Meern) en Museum Het Valkhof (Nijmegen). Zie en ervaar tot waar de Romeinen kwamen in ons land en hoe ze daar leefden.

De Limesroute is een lange-afstandsfietsroute van ca. 200 kilometer, die in 6 deelroutes kan worden gefietst. Het Romeinse Limespad is een Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) van ca. 275 kilometer, die is opgedeeld in etappes van 5 kilometer. Van zowel de fietsroute als het wandelpad is een gids verschenen. Daarnaast is het mogelijk om gps-tracks van de wandel- en fietsroutes online te downloaden.

Limes samenwerking

De routes zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ANWB, Wandelnet, Stichting Landelijk Fietsplatform, Romeinse Limes Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) (samenwerking tussen provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland). Bij het ontwerpen van de routes is rekening gehouden met de aantrekkelijkheid van wegen en landschappen.

”De Romeinen zijn de grondleggers van de westerse beschaving. Dat willen we graag zichtbaar én beleefbaar maken”, zegt Joep Naber, directeur van Wandelnet.

Paul Makken van ANWB Ledenbelang: “Het moet vooral leuk zijn om langs de Limes te wandelen en te fietsen. De routes lopen op veel plekken langs de rivieren en langs andere bijzondere archeologische vindplaatsen waar nog sporen van de Romeinse tijd in de grond zitten. Prachtig!”

Josan Meijer, gedeputeerde provincie Gelderland: “Deze routes laten je op verschillende Limes plekken in de Romeinse tijd stappen. Dat is een bijzondere ervaring, ter plekke de geschiedenis herleven.”

Europees Erfgoedjaar

In 2018 is er speciale aandacht voor het erfgoed. Om het belang van ons cultureel erfgoed én het behoud ervan te benadrukken heeft de Europese Commissie 2018 uitgeroepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Gedurende dit themajaar vinden er allerlei activiteiten en evenementen plaats om zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden en achtergronden het Europees cultureel erfgoed te laten ontdekken en ervan te laten genieten. De Limes-routes maken deel uit van het thema van de maand mei: Europese Routes.

