ANWB: Fietsaccu's veel te duur

Informatie van fabikanten schiet tekort

02 mei 2018 Accu's van e-bikes zorgen vaak voor problemen en hoge onverwachte kosten: als de oude het begeeft, kan een nieuwe accu wel zo’n € 1000 kosten. De voorlichting van veel fabrikanten schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB.

Vorig jaar gaf 48% van de ANWB-leden met een e-bike aan problemen te hebben gehad met hun fietsaccu. Het gaat om zo’n 600.000 ANWB-leden. Reden voor de bond om de informatievoorziening te onderzoeken: websites, handleidingen en telefonische informatievoorziening van 20 fietsfabrikanten werden onder de loep genomen. Het onderzoek werd toegespitst op drie belangrijke punten: prijs van de vervangende accu, tips over goed gebruik van de accu én de levensduur.

De gemiddelde prijs van een vervangende accu van 20 geteste fietsen in de ANWB e-bike test 2018 is € 551. De prijzen liepen uiteen van 'slechts' € 299 (Brinckers) tot maar liefst € 949 (QWIC). Opvallend is dat merken de vervangende prijs van de accu’s zelden noemen op hun sites: dat doen slechts zes van de 20 merken, waarvan drie merken pas na het versturen van onze onderzoeksresultaten. Zo kan de consument voor onverwacht hoge kosten komen te staan bij een defecte accu. Telefonisch werden de prijzen vaak wel gewoon gegeven.

Ook de informatievoorziening over levensduur en goed gebruik van de accu moet daarom veel beter. Veel merken doen geen enkele concrete uitspraak over de levensduur van een accu of verzuimen voldoende tips voor goed, levensverlengend gebruik te geven. Van de 20 merken scoort meer dan de helft onvoldoende: zes merken krijgen ‘slecht’ voor hun informatievoorziening, zeven merken ‘matig’ en 5 fabrikanten ‘redelijk’. Slechts twee merken (Amslod en Rivel) scoren ‘goed’.

De ANWB vindt het verontrustend dat een duur onderdeel als de accu van een e-bike met beperkte levensduur zo weinig aandacht krijgt. De ANWB pleit voor transparantie (duidelijkheid over vervangende prijzen), redelijke prijzen voor vervangende accu’s én heldere, duidelijke informatie over het optimaliseren van de levensduur van de accu. Dit is niet alleen in het belang van de consument, maar zeker ook van fabrikant zelf (minder klachten) en het milieu.

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben Amslod, Rivel en Dutch ID direct aanpassingen gedaan aan hun website en onder meer de prijzen van accu’s toegevoegd. Popal, Gazelle, Cortina, Brinkers, Giant, B’Twin en Stella hebben aangegeven hun informatie op korte termijn te verbeteren.

