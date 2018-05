100 extra rustpunten voor fietsers in Zuid-Holland

25 mei 2018 ​ANWB-onderzoek onder recreatiefietsers in de 12 Nederlandse provincies heeft verrassende vruchten afgeworpen. Zuid-Holland gaat 100 bankjes plaatsen op plekken waar fietsers deze rustpunten het meeste missen.

Het onderzoek op initiatief van ANWB-belangenbehartigers is tussen mei en september 2016 uitgevoerd.

Rapportcijfer 7,6 leidt tot verbeteractie

Nadat de collega’s de resultaten in elke provincie hadden gepresenteerd, zag Zuid-Holland in het rapportcijfer 7,6 aanleiding voor een verbeteractie. Omdat fietsers in het onderzoek aangaven dat er onvoldoende rustpunten zijn, gaat de provincie 100 extra bankjes plaatsen. “Waar? Dat bepaalt u, de fietser!”, klinkt het in onderstaande video. Iedereen mag een suggestie doen.