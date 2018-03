Belangenorganisaties blij met komst regels leasefiets

20 maart 2018 Staatssecretaris Snel van Financiën komt nog dit jaar met een voorstel om het gebruik van een leasefiets fiscaal aantrekkelijker te maken. Belangenorganisaties zijn blij met deze eerste stap waarmee het gebruik van de fiets voor onder meer woon-werkverkeer, een flinke stimulans moet krijgen. De organisaties pleiten al langer voor een fietsvriendelijk fiscaal beleid.

Gebruik stimuleren

ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA willen dat meer mensen in Nederland de fiets pakken. Zowel werk als privé. Met name de elektrische fiets en de speed pedelec zijn bijzonder geschikt voor woon-werkverkeer, maar de potentie wordt nog onvoldoende benut. Volgens de organisaties is het gebruik van de fiets niet alleen belangrijk om de groeiende bereikbaarheidsproblemen aan te pakken, maar draagt het ook bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot, verbeteren van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. In tegenstelling tot het leasen van een auto, wordt het leasen van een fiets echter belemmerd door het ontbreken van eenvoudige fiscale regels.