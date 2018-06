Fiets en wandel mee vanaf een Brabantse Natuurpoort

12 juni 2018 De ANWB organiseert in samenwerking met KBO-Brabant en de Stichting Brabantse Natuurpoorten, prachtige fiets- en wandeltochten door de Brabantse natuur. Wandel- en fietsliefhebbers kunnen nog op zeven zaterdagen t/m 15 september meedoen. 9 juni is de kick-off geweest in de tuinen van Kasteel Heeswijk. De deelname is gratis.

De afstanden van de fietsroutes variëren van 25 tot 40 km. Die van de wandelroutes van 4 tot 8 km. De tochten gaan door de mooie Brabantse natuur. Deelnemers kunnen starten tussen 10.00 en 14.00 uur. Vrijwilligers van de ANWB en medewerkers van KBO-Brabant staan op de startlocaties klaar om iedereen welkom te heten. ANWB- en KBO-leden krijgen op vertoon van hun pas een goodiebag. Voor de kinderen ligt er een verrassing klaar.

Data van de fiets- en wandeltochten:

Zaterdag 23 juni - Natuurpoort de Reuselhoeve in Moergestel

Zaterdag 7 juli - Natuurpoort de Vresselse Hut in Sint - Oedenrode

Zaterdag 21 juli - Natuurpoort StayOkay in Bergen op Zoom

Zaterdag 4 augustus - Natuurpoort de Negende Zaeligheyt in Bergeijk

Zaterdag 18 augustus - Natuurpoort Landgoed Wolfslaar in Breda

Zaterdag 1 september - Natuurpoort de Heksenboom in Sint Anthonis

Zaterdag 15 september - Natuurpoort van Loon in Loon op Zand

Fiets- of wandel je liever niet alleen, sluit dan aan bij een groep. Op de betreffende zaterdagen staat om 11.00 uur een ANWB-vrijwilliger klaar om de tocht te begeleiden.

Natuurpoorten.nl/anwbtochten