Excentrieke e-bikes van Ebike Das Original te koop in Nederland

24 juli 2018 De Nederlandse fietsmarkt is een Duits e-bikemerk rijker. Sinds kort worden de excentrieke elektrische fietsen van Ebike Das Original verkocht in Nederland.

Design

Grondleggers van Ebike Das Original, Wolfgang Momberger en Helge von Fugler, geven hun e-bikes een afwijkend design mee. Zij zien het fabriceren van een fiets als maatwerk en dat zie je terug in het productieproces: er wordt alleen gewerkt met leveranciers van A-merk onderdelen en elke fiets wordt volledig door één en dezelfde persoon gemaakt, van frame tot eindproduct. De frames worden aangeleverd vanuit Azië, waarna ze in Duitsland in elkaar worden gezet en voorzien van de kenmerkende Ebike Das Original tweekleurenlak.



Het is een knap staaltje werk dat in de relatief kleine fabriek in Osnabrück wordt geleverd en daarom is dit merk interessant voor kopers die iets bijzonders op e-bikegebied zoeken. In de e-bikevergelijker van de ANWB, Fiets Select, heeft de Ebike Das Original C004 al een score van 8.1 in de wacht gesleept.



www.ebikedasoriginal.nl