Deze winter niet gefietst? Vaarwel accu...

21 februari 2018 Wanneer je deze hele winter je elektrische fiets niet hebt gebruikt en je hebt de accu niet opgeladen gehouden en niet binnen gelegd, dan is de kans groot dat je accu niet lang meer meegaat.

Gouden regels voor langer plezier met je accu:

Laad de accu iedere drie weken op.

Check altijd de gebruiksaanwijzing voor het bewaaradvies van jouw type accu.

Een accu moet regelmatig ontladen en weer opladen om gezond te blijven.

Blijf fietsen in de winter, er zijn altijd een paar mooie dagen.

Laad de accu op bij kamertemperatuur

Als dat in huis is, laad de accu dan nooit ’s nachts op.

De ANWB adviseert altijd een oogje in het zeil te houden tijdens het opladen.

Diepontlading van de accu

Als je een leeggereden accu in een koude omgeving opbergt, werk je diepontlading in de hand. Een duur geintje, want een diep ontladen accu is onbruikbaar en moet worden vervangen. Dat kan je al snel honderden euro’s kosten. Zorg daarom dat de accu voor minimaal tweederde is en blijft opgeladen. Let op: door zelfontlading loopt elke accu langzaam leeg, dus zeker maandelijks opladen.

Lees meer over de fietsaccu.