Limesroute genomineerd voor Fietsroute van het Jaar

31 december 2018 De Limesfietsroute is één van de vijf genomineerden voor de felbegeerde titel 'Fietsroute van het jaar'. Op 1 maart wordt de winnaar bekend gemaakt op de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht.

Jaren werd eraan gewerkt en afgelopen voorjaar kwam de Limesroute gereed: een 200 kilometer lange route langs de noordgrens van het vroegere Romeinse Rijk. Van Katwijk naar Nijmegen. Naar twee kanten toe bewegwijzerd en handig verdeeld in dag-etappes. Een mooie nieuwe langeafstandsfietsroute.

Grote variatie in landschappen

Onder de fietsers die de route uitprobeerden was ook de jury van de Fietsroute van het Jaar-verkiezing. In haar nominatie roemt ze de variatie in landschappen die de route doorkruist: de kust, de duinen, het Groene Hart, het rivierenlandschap, de Veluwezoom, de Ooijpolder en de heuvels bij Berg en Dal. Dat de route probleemloos de historische binnenstad van Utrecht passeert, noemt de jury 'opmerkelijk'.

Samenwerking van diverse organisaties

De Limesfietsroute is het resultaat van een samenwerking tussen ANWB, Wandelnet, Stichting Landelijk Fietsplatform, Romeinse Limes Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS). Tegelijkertijd werd er ook een Limeswandelroute gerealiseerd.

Prijsuitreiking

De uitreiking is op 1 maart 2019 op de Fiets en Wandelbeurs in de Jaarbeurs Utrecht, 11.00 uur, zaal 1. Andere genomineerden voor de prijs zijn: de Sydostleden in Zweden, de Véloscénie in Frankrijk, de Ciro Bike Trail in Bosnië-Herzegovina en de Oostzeeroute in Denemarken.

Fiets de Limesroute

Bezoek de Fiets en Wandelbeurs.