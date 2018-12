Deel jouw fietsvakantie ervaring

03 december 2018 We fietsen wat af met z’n allen: naar werk, de winkel, in de vrije tijd of tijdens vakantie. Ben jij wel eens op fietsvakantie geweest? Dan is het Fietsplatform benieuwd naar jouw ervaring.

Het maakt niet uit of je een trektocht maakte of dat je vanuit één plek meerdere dagen hebt gefietst.

Het online onderzoek neemt maximaal 15 minuten in beslag. Als je meedoet, maak je kans op een mooie set fietstassen vol fietsinspiratie.

Doe mee!

Daar gaat je fietshart toch sneller van kloppen!