Doe mee met de Westlandse Fietstour 2018

Pluk de dag!

In de zomer is het Westland nog aantrekkelijker dan anders! Ervaar het op de fiets en beleef op 25 augustus een mooie en afwisselende fietsroute over een kleine 40 kilometer.

Op 25 augustus fiets je met andere deelnemers in eigen tempo deze route met onderweg enkele stempelposten, tevens informatiepunten over de omgeving. Vrijwilligers op deze stempelposten zorgen voor een warm ontvangst. Maak er tijdens de fietstour een leuk uitje van! Doe kennis op over het Westland. Proef onderweg een typisch streekproduct bij één van de stempelposten (gratis).

De route leent zich van jong tot oud(er) met onderweg onder meer bij de stempelposten de mogelijkheid om even de benen rust te geven, iets te nuttigen of te bezichtigen. Dat is onder meer nabij de stempelposten en ANWB Gastvrij (Plus) punten, te vinden op de routekaart (alle deelnemers krijgen een routekaart mee). Onderweg kom je nog meer interessante plekken tegen die de moeite waard zijn voor een korte tussenstop of fotomoment. De fietstour is dan ook geen wedstrijd, maar een heerlijke dag om het Westland per fiets te verkennen, te bezichtigen en te beleven! Inschrijven en deelname is gratis!

Wil je vrienden of familie uitnodigen? Geen probleem, iedereen is welkom. Heeft niet iedereen ter plaatse de beschikking over een fiets? Ook dat is geen probleem, we hebben alvast enkele regionale fietsverhuurbedrijven voor je opgezocht:

Peter van Leeuwen Tweewielers, Pr. Hendrikstraat 205, 3151 AH Hoek van Holland, tel. 0174 37 78 95, petervanleeuwentweewielers.nl

Kleijn Tweewielers, Pr. Hendrikstraat 241, 3151 AH Hoek van Holland, tel. 0174 38 23 18, kleijntweewielers.nl

Op de Fiets, Wierstraat 71, 3551 VM Hoek van Holland, tel. 06-55780742 | 06-30553833, opdefiets.club

We starten vanaf Hoek van Holland, MIJN Torpedoloods. Vertrek kan tussen 11 en 14 uur. Later kan uiteraard ook, maar dan is registratie of aanwezigheid van de stempelposten geen garantie.

Graag ontmoeten we je op de 25ste!

Meld je hier (kosteloos) aan

Vragen? Neem contact op via lbekker@anwb.nl