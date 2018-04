Houd rekening met elkaar op het fietspad

06 april 2018 Het wordt dit weekend mooi weer; het nieuwe fietsseizoen staat voor de deur! Met het stijgen van de temperatuur maken we met veel plezier weer meer kilometers. De verscheidenheid aan gebruikers (racefietsers, e-bikers, gezinnen, scholieren) maakt het op sommige locaties en tijdstippen wel steeds drukker op het fietspad. Houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte, dan houden we het fietsplezier voor iedereen even groot!

Die boodschap draagt ook de Alliantie Samen Fietsen uit. De Alliantie bestaat uit partijen die fietsers vertegenwoordigen en/of zich bezighouden met de veiligheid van recreatieve fietsers: ANWB, Fietsersbond, KNWU, Landelijk Fietsplatform, NTFU en VeiligheidNL.

Klik voor een vergroting van de infographic

Wat gaat de Alliantie doen?

Het goede voorbeeld geven. Met positieve, praktische en concrete initiatieven willen wij vertellen wat je kunt doen om drukte en gevaarlijke situaties op het fietspad te voorkomen. Meer info vind je op www.alliantiesamenfietsen.nl