De fietsknooppuntenplanner is vernieuwd!

19 april 2018 Een eigen fietsroute maken was nog nooit zo leuk! Maak je eigen fietsroute met handige nieuwe features.

Met een zonnig weekend in aantocht is het heerlijk weer om te fietsen. Met de vernieuwde fietsknooppuntenplanner is het dankzij de heldere uitleg nu nog makkelijker om een route te maken. De applicatie is nu ook sneller en minder foutgevoelig. En behalve je eigen route uitprinten kan je deze nu ook opslaan of er een GPX-bestand van maken!



En dat is niet de enige vernieuwing. We hebben nu ook een legenda, waar je op kunt aanklikken of je ook de ANWB Gastvrijpunten op de kaart wilt zien of niet.

Ook kun je je ANWB Gastvrijpunt makkelijk toevoegen op je route, zodat je als je zin hebt in een hapje of drankje onderweg je makkelijk weet waar je moet stoppen. Als je je startpunt hebt bepaald, kan je nu ook heel makkelijk navigeren naar het adres van het startpunt (via de routeplanner).

Aan de hand van een gebruikersonderzoek hebben hebben we bovenstaande vernieuwingen doorgevoerd. We staan uiteraard open voor suggesties zodat we nog meer vernieuwingen kunnen doorvoeren.

Maak je eigen fietsroute!