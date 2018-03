ANWB lanceert E-bike Kampioen

28 maart 2018 Heel veel nieuwe e-bikes, mooie tochten en praktische informatie over aanschaf en onderhoud van een elektrische fiets: je vindt het allemaal in de E-bike Kampioen, die vanaf deze week gratis is af te halen in de ANWB-winkel

De E-bike Kampioen verschijnt één keer per jaar en is een perfect startpunt voor mensen die zich oriënteren op een nieuwe elektrische fiets. In 132 pagina’s wordt de lezer bijgepraat over de nieuwste elektrische modellen die handig zijn ingedeeld op doelgroep: van recreatieve fiets tot woon-werkfiets, stads- of schoolfiets. Alle bijna 50 beschreven e-bikes zijn vanaf medio april op anwb.nl/fiets-select te vinden, waar ze zijn beoordeeld door de ANWB fietsexpert én ANWB-leden. Een aantal modellen vind je nu al in de online keuzehulp.



Alles over de accu

Ook voor bezitters van een e-bike heeft de E-bike Kampioen veel te bieden: mooie tochten in binnen- en buitenland, tips voor het onderhoud van je kostbare tweewieler en interessante informatie over de levensduur van de accu: hoe haal je er zoveel mogelijk kilometers uit? Daarnaast komen ervaren e-bikegebruikers aan het woord over hun fiets.



Naast de ANWB-winkels wordt de E-bike Kampioen in een selecte oplage van 150.000 meegestuurd met de reguliere Kampioen van april, o.a. naar Fietspashouders. Heb je ‘m niet ontvangen of grijp je mis in de ANWB-winkel?



Blader dan hier door de E-bike Kampioen