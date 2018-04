Binnen 48 uur je gestolen fiets terug

ANWB Blijven Fietsen Verzekering: nieuw wapen tegen fietsdiefstal

26 april 2018 Fiets gestolen… Niets is vervelender dan daar achter komen als je hem zoekt op de plek waar je hem hebt gestald. Daarom introduceert de ANWB nu de Blijven Fietsen Verzekering met track&trace bij 1000 fietsendealers in Nederland.

Het gevoel dat ‘iemand anders’ aan jouw fiets heeft gezeten en ermee vandoor is gegaan. Helaas overkomt het fietsers steeds vaker, jaar na jaar. In 2017 vonden in Nederland bijna 79.000 geregistreerde fietsdiefstallen plaats. Dit aantal is in werkelijkheid nog veel hoger, aangezien er door gedupeerden in slechts een kwart van de gevallen aangifte wordt gedaan.

En het aantal fietsdiefstallen blijft stijgen. Dit kan niet los gezien worden van de almaar stijgende populariteit van de elektrische fiets, die door de hoge waarde ervan helaas ook steeds meer in trek is bij fietsendieven. Vorig jaar ontving de ANWB 2200 claims van gestolen e-bikes: een groei van 16% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Een paar jaar geleden kwam de elektrische fiets vooral uit de schuur bij de eerste lentezonnestralen. Inmiddels is de e-bike ook niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Een serieus alternatief voor auto, bromfiets of openbaar vervoer. Voor forenzen, voor in de stad, voor scholieren.

De opmars van de kostbare fiets lijkt niet te stuiten, maar kent een keerzijde. Ook bij het dievengilde is de populariteit van de e-bike helaas niet onopgemerkt gebleven. E-bikes staan (noodgedwongen) steeds vaker onbewaakt bij school, werk of supermarkt.

Oplossing: binnen 48 uur je gestolen fiets terug

Je moet je fiets of e-bike altijd en overal met een gerust gevoel op slot kunnen zetten en achter kunnen laten. Daarom heeft de ANWB de Blijven Fietsen Verzekering ontwikkeld. Deze verzekering is inclusief track&trace en Fietspas met pechhulp van de Wegenwacht. De ANWB werkt hiervoor samen met 1000 fietsendealers die de track&trace-zender plaatsen.

Altijd kunnen blijven fietsen:

Na diefstal is je fiets terug te vinden en wordt hij na melding binnen 48 uur opgespoord met bewezen techniek door speciale opsporingsteams. Daarnaast werkt track&trace samen met de preventiesticker als virtueel slot. Je fiets wordt voor dieven veel minder interessant. Bij schade, een lekke band onderweg of haperende accu, bij diefstal: we helpen je en proberen dit te voorkómen. Alles gemakkelijk beschikbaar onder één knop: de ANWB Fietsen app, waarmee fietsen nog leuker wordt.

