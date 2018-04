ANWB-leden testen e-bikes met middenmotor

18 april 2018 De ANWB heeft de afgelopen maanden de meest uitgebreide elektrische fietstest van Nederland uitgevoerd. 20 toerfietsen met middenmotor van even zoveel merken werden zowel in Nederland als Duitsland uitvoerig getest, onder meer door een testpanel van meer dan 120 ANWB-leden.

Test in gespecialiseerde testinstituten

De middenmotor wint nog altijd aan populariteit, vooral door de natuurlijke fietservaring en doorgaans krachtige ondersteuning. De 20 toerfietsen werden door twee gespecialiseerde Duitse testinstituten (ExtraEnergy & Velotech) onder de loep genomen: daar werden remmentests gedaan op een speciale rollenbank, de stabiliteit getest in de praktijk en de actieradius gemeten. Die liep nogal uiteen van ca. 42 km (Mihatra) tot meer dan 100 km (Amslod.)

Vuurproef

De vuurproef van de test was een driedaagse test in Amersfoort: meer dan 120 ANWB-leden maakten in drie dagen tijd meer dan 900 testrondjes van ca. 3,2 kilometer. Elke fiets werd door meer dan 30 proefpersonen getest: in totaal legden zij meer dan 3000 testkilometers af op een - zeker voor Nederlandse begrippen - heuvelachtig parcours.

Prijs blijkt niet doorslaggevend

De prijzen lopen uiteen van ca. € 1800 tot € 3200. Zo haalde de ‘goedkoopste’ fiets (Kalkhoff) een hoger eindoordeel dan de duurste (Brinckers). Sparta verslaat de concurrentie met een haarfinish en wordt testwinnaar, met dank aan o.m. de zeer stabiele rij-eigenschappen, uitstekende remmen, automatische versnellingen en een Shimano Steps-motor.

Opvallend was dat ook ‘nieuwkomers’ als Stella, Amslod en Pro E-bike vaak minstens zo goed scoren als de gevestigde namen.

De test staat ook in de Kampioen van mei, die vanaf 3 mei verschijnt.

Bekijk test toerfietsen met middenmotor