De compact e-bike

Versmelting van lifestyle en functionaliteit

08 december 2017 Wendbaar, handig, dynamisch en trendy: dat zijn de eigenschappen van de compact e-bike. Maar is die compact e-bike een goed alternatief voor de gewone e-bike?

Het is overduidelijk, de compact e-bike heeft de gunfactor. Overal waar de compact e-bike opduikt, staat de fiets direct in het middelpunt van de belangstelling. Dit ligt in eerste instantie aan de compacte, opvallende bouwwijze van de fiets, maar ook het design en de vaak opvallende kleur. De compact e-bike wordt het nieuwe succesnummer binnen de e-bike branche.

Met de verstedelijking op komst zal er meer vraag komen naar handige e-bike toepassingen voor in de stad. De compact e-bike met zijn 20 inch wielen is niet alleen zeer wendbaar, maar is daarnaast ook handig te stallen in een klein schuurtje, halletje of overloop. Door zijn compacte afmetingen neem je ‘m eenvoudig mee de trap op en af. Niet voor niets heeft de compact e-bike ook al een koosnaam meegekregen: de kapstokfiets. Menige compact e-bike zal in de toekomst dan ook een plekje onder de kapstok krijgen. Hoewel niet vouwbaar kan bij veel compact e-bikes het stuur met een speedlifter dwars worden geplaats. Ook zijn de pedalen vaak inklapbaar. Je schuift de fiets dan eenvoudig de kofferbak van de auto in. Maar wat te denken van de camper of caravan? Op vakantie blijkt zo’n compact e-bike uiterst handig in het gebruik. Door zijn slimme afmetingen plaats je de fiets soepel op een fietsdrager of zelfs in de caravan of camper. En voor de fietseigenschappen hoef je het niet te laten. De compacte-bike rijdt eigenlijk net zo fijn als een normale e-bike. De fiets is niet vouwbaar en behoud daardoor zijn stijfheid. De hoogte instelbaarheid is prima, waardoor ook berijders met een lengte van 1.80 plus goed op weg kunnen. De kleine 20 inch wielen zorgen voor veel wendbaarheid en omdat je lager bij de grond zit is de compact e-bike ook nog eens veiliger. De stuureigenschappen zijn ietwat onrustiger dan bij een reguliere e-bike, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

I:SY: het rolmodel van de compact e-bike

Martin Kuhlmeier is de grondlegger van de compact e-bike, die hij de naam I:SY meegaf. In het Duitse plaatsje Hüllhorst bij Osnabrück kreeg zijn levenswerk, de ontwikkeling van een compacte e-bike met één framehoogte, gestalte. Een doordachte geometrie maakt de i:SY compact e-bike geschikt voor berijders van 1.50m tot 1.90m lengte. Door de vlakke zithoek biedt de fiets een optimale krachtoverdracht op de pedalen, je duwt de pedalen als het ware naar voren. Het knappe ontwerp van Martin is in de loop der jaren door diverse fietsfabrikanten gekopieerd, maar nooit geëvenaard. De i:SY wordt over de gehele wereld verkocht en heeft een trouwe communitie, die zich verbonden voelt met het merk en de fiets. De i:SY compact e-bike wordt geassembleerd bij de firma Hartje in Duitse Hoya en door Hartje Nederland geïmporteerd.