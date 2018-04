Kunstfietsroute Kunst van Hier tot Ginder

05 april 2018 Fiets mee met de Kunstfietsroute Kunst van Hier tot Ginder op zaterdag 9 en zondag 10 juni in Salland.

Combineer kunst, theater en muziek met fietsen en je komt bij de Kunstfietsroute Kunst van Hier tot Ginder in Salland uit. Deze vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 juni tussen 10.30 en 17.30 uur. De deelname kost € 2,50 per persoon. De fietsroute gaat door het buitengebied van Deventer, Rijssen-Holten en Raalte en door de dorpen Okkenbroek, Heeten.

Het startpunt van de route is bij Café en Terras a la Monique in Okkenbroek (Oerdijk 222, 7435PL), maar uiteraard is op elk willekeurig punt van de route te starten. De lengte van de fietstocht is ongeveer 26 kilometer en geheel bewegwijzerd. Voor gezinnen met kinderen is er een verkorte route.

Bijzondere locaties op de route vormen het podium voor kunst, theater en muziek.

