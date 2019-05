Zeven klinkende botsproefresultaten

Nieuwe Euro NCAP-klas doorstaat loodzware test zonder aantekeningen

22 mei 2019 Zeven nieuwe personenwagens zijn door Euro NCAP beproefd op hun botsveiligheid. Van een compacte gezinsauto tot een uit de kluiten gewassen, volledig elektrische semi-terreinwagen behalen ze allemaal de maximale score.

Exemplaren van de Audi e-tron, Lexus UX, Mazda3, Renault Clio, Toyota Corolla, Toyota RAV4 en Volkswagen T-Cross kwamen de afgelopen maanden noodlottig aan hun einde tijdens botsproeven van Euro NCAP. De gevreesde Europese instantie kon echter geen aandachtspunten vinden en dus ontvangen alle auto's de maximale score van vijf sterren.

Grote en kleine inzittenden

Een speciale vermelding is er voor de Volkswagen T-Cross, een compacte crossover op basis van de Polo. Is die auto al met de nodige rijhulpsystemen verkrijgbaar, de T-Cross biedt voor dit segment voor het eerst een uitgebreide rijstrookassistent aan. De Mazda3 en de nieuwe Renault Clio blinken allebei uit in de bescherming van hun grote én kleine inzittenden.

