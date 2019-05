Audi verbindt productiemodellen met verkeerslichten

Voor optimaal gebruik maken van groene golf

20 mei 2019 Audi rust vanaf juli een aantal nieuwe modellen uit met een techniek waardoor de auto weet wanneer verkeerslichten op groen springen, zodat de bestuurder daarop kan anticiperen.

Daarmee is Audi de eerste autofabrikant ter wereld die zijn serieproductie auto’s via een netwerk verbindt met verkeerslichten in steden. Volgens Audi wordt rijden in steden zo efficiënter en meer ontspannen. En is dit weer een technisch stapje naar de autonoom rijdende auto.

Audi telt af naar groen

In de Verenigde Staten kwam Audi drie jaar geleden al met de zogeheten Time-to-Green-technologie. Dat systeem telt bij het naderen van, of stilstaan bij een rood licht voor de bestuurder af naar het moment dat het licht op groen springt. Sinds februari van dit jaar is daar Green Light Optimized Speed Advisory, kortweg GLOSA, aan toegevoegd. Dat systeem anticipeert op het rijden op een ‘groene golf’, door de bestuurder te vertellen welke snelheid hij moet aanhouden om het volgende verkeerslicht bij groen te bereiken. Audi gaat nu zowel Time-to-Green als GLOSA inzetten voor de Europese pilot in Ingolstadt – thuisbasis van Audi. De techniek is vanaf juli dit jaar beschikbaar voor de Audi A4, A6, A7, A8, Q3, Q7, Q8 en e-tron. Vervolgens wordt het systeem 'uitgerold' over de rest van Europa.

Deze rijhulpsystemen zijn er al

