ANWB Veilig Rijden Autoverzekering met smartphone

02 mei 2019 De ANWB heeft een app ontwikkeld waarmee weggebruikers hun rijgedrag kunnen monitoren en verbeteren. De app is onderdeel van de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering, waarbij veilig rijden wordt beloond met premiekorting. Dankzij de app is de verzekering nu beschikbaar voor iedereen met een smartphone, ongeacht bouwjaar of merk auto.

Met de komst van de app gaat de Veilig Rijden Autoverzekering een nieuwe fase in. Een smartphone is dankzij de ingebouwde GPS-zender en accelerometer bij uitstek geschikt om rijgedrag te meten. Voorheen was dat alleen te meten met een dongel. Daardoor was de verzekering niet beschikbaar voor auto’s van vóór 2001, omdat daarin geen dongels aangesloten konden worden.

Nieuwe functionaliteiten

De nieuwe app kent enkele extra functionaliteiten. Naast de bestaande metingen van snelheid, acceleratie, remmen en snelheid in bochten registreert de app ook het smartphone gebruik tijdens het rijden.

Product manager Martijn Smidt hierover: “Afleiding door smartphones is een grote bedreiging voor de verkeersveiligheid. We willen onze klanten helpen het gebruik van de smartphone tijdens het rijden te weerstaan. Daarom krijgen ze voortaan ook op dit onderdeel feedback van ons. Telefoongebruik wordt niet meegenomen in de rijscore.”

35.000 gebruikers

De Veilig Rijden Autoverzekering bestaat inmiddels drie jaar en heeft ruim 35.000 gebruikers. In totaal legden de veilige rijders tot nu toe ruim 440 miljoen kilometer af. De data die tijdens deze ritten is verzameld, wordt geanonimiseerd en door de ANWB gebruikt om gevaarlijke situaties op de Nederlandse weg op te sporen en te verbeteren.

Korting op de premie

De ANWB is blij met de resultaten tot nu toe. De deelnemers rijden veiliger en veroorzaken minder schade dan de mensen met een reguliere autoverzekering. 89% van de gebruikers krijgt korting op de premie. De gemiddelde rijscore is 75 (uit 100). Het blijkt dat klanten hun scores verbeteren naarmate ze langer gebruik maken van de verzekering, mede dankzij de feedback op hun rijgedrag. Op verzoek van de gebruikers bevat de app een zogenoemde “heatmap”, waarop ze zien waar zij op een route de rijscore kunnen verbeteren.

