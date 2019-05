Aantal elektrische auto’s in één jaar verdubbeld

Het aantal volledig elektrische auto’s op de Nederlandse wegen is het afgelopen jaar verdubbeld. Op 1 januari 2019 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van wegverkeersdienst RDW 45.000 voertuigen, twee keer zoveel als in het voorgaande jaar.

Hoofdrolspelers groeispurt

De Tesla Model S neemt er van die 45.000 ruim 12.000 voor zijn rekening, waarvan circa 5.600 in 2018. De andere beste verkopende volledig elektrische auto’s in 2018 waren de Jaguar i-Pace (3.500), Nissan Leaf (3.400) en de Tesla Model X (bijna 3.000).

Begin 2014 waren er nog maar 4.600 elektrische auto’s verkocht, vijf jaar later is dit dus bijna vertienvoudigd. Vorig jaar kwamen er per saldo bijna 23.000 stekkerauto's op de weg bij, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De Tesla Model S is de meest voorkomende volledig elektrische auto in Nederland met ruim 12.000 stuks, aldus het CBS.

Het totale aantal auto’s met een stekker, inclusief plug-in hybrides, lag 1 januari op bijna 139.000. Dat is 1,6 procent van het Nederlandse wagenpark aan personenauto’s.

Voornamelijk zakelijk, particulier in opkomst

Het merendeel van deze stekkerauto’s wordt zakelijk geleased, maar ook steeds meer particulieren weten de elektrische auto te vinden. In aanschaf is de elektrische auto voor de meeste particulieren nog te duur, maar het private leasen van een elektrische auto is financieel gezien een interessant alternatief. Bovendien komen er meer EV’s als occasion terug op de markt.

Meer informatie

