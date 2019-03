Rijden zonder handen aan het stuur mag in Oostenrijk

Op snelwegen en autowegen

13 maart 2019 Rijden zonder je handen aan het stuur te hebben, is sinds kort in Oostenrijk op snelwegen en autowegen wettelijk toegestaan. Dat wil zeggen: als de auto adaptieve cruise control en rijstrookassistentie heeft.

De Oostenrijkse wet zegt er wel bij dat bestuurders moeten blijven opletten op het verkeer en moeten kunnen ingrijpen als zich een onverwachte situatie voordoet. Afleiding zoals het gebruik van je smartphone achter het stuur blijft dus verboden.

Dit mag ook: inparkeren zonder chauffeur

Verder is het in Oostenrijk nu officieel toegestaan om een auto in te laten parkeren, wanneer de automobilist zelf niet in de auto zit. Dit kan auto’s die een geavanceerde automatische parkeerassistent hebben. Mocht het inparkeren niet goed verlopen, dan moet de automobilist de handeling wel direct kunnen annuleren.

Dit vindt de ANWB

De ANWB verwacht dat deze ontwikkeling niet op korte termijn in Nederland zal plaatsvinden. Volgens de Bond zijn er nog veel risico’s aan verbonden. Zo werken de systemen niet in alle situaties en blijkt uit onderzoek dat automobilisten die niet zelf rijden minder opletten in het verkeer. De ANWB is op dit moment in overleg met het ministerie over de voorlichting rond de risico’s en mogelijkheden van geautomatiseerde hulpsystemen in voertuigen.

