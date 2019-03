Negenmaandenbeurs: Opel Crossland X beste gezinsauto van Nederland

Aanstaande mama’s waarderen de compacte crossover van Opel het best

08 maart 2019 Bezoekers van het grootste evenement voor aanstaande mama’s hebben de Opel Crossland X verkozen tot de ‘beste gezinsauto van Nederland 2019’.

Met een kleintje op komst ga je toch net iets anders naar een auto kijken. Aspecten als veiligheid en ruimte worden van het één op het andere moment belangrijker. In deze verkiezing nam de Crossland X het op tegen de nieuwe Mercedes B-Klasse en de Citroën C3 Aircross SUV. Daarmee wordt de trend van de steeds populairder wordende crossover maar weer eens bevestigd.

ANWB Autotest

Op die trend heeft Opel uitstekend ingespeeld, want Crossland X is een ruime crossover met fijne gebruiksmogelijkheden en een keurig prijskaartje en dat is natuurlijk altijd een goede combinatie. Het is wel de moeite waard om de net iets zwaardere motor te kiezen: de 1.2 turbo motor met 110 pk past beter het model (i.p.v. de instapmotor met 83 pk).

Lees de hele autotest van de Opel Crossland X lezen.

Prijzen

Op de prijslijsten van het Duitse automerk is de Crossland X er al vanaf 19.999. Private leasen is ook een optie. Met ANWB Private Lease rijd je tijdelijk een luxe Opel Crossland X 120 Jaar Edition vanaf slechts 279,- per maand. Tegen de geringe meerprijs van 10 euro per maand beschik je ook nog eens over een passend aantal pk’s.