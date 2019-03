Hulpsystemen straks verplicht in de auto

Europese Commissie schrijft vanaf 2022 aanvullende veiligheidsuitrusting voor

28 maart 2019 Nieuwe personenauto’s moeten vanaf 2022 verplicht zijn voorzien van hulpsystemen als een noodremsysteem, rijstrookassistentie en een achteruitrijcamera. Dat heeft de Europese Commissie recent besloten.

Steeds meer personenwagens zijn leverbaar met een aanvullende veiligheidsuitrusting. Behalve ABS en ESP beschikken die auto's over rijhulpsystemen als rijstrookassistentie, een achteruitrijcamera en een noodstopsysteem. De meeste van die systemen moeten nu echter nog van de optielijst komen.

De Europese Commissie heeft besloten dat zulke systemen vanaf 2022 verplicht op nieuwe auto's moeten worden geleverd. Ook moet het straks makkelijker worden om een alcoholslot te installeren. Jaarlijks komen er in Europa rond de 25.000 mensen om als gevolg van verkeersongevallen door menselijk handelen. In Nederland vielen er in 2017 613 doden in het verkeer. De nieuwe Europese regels zijn bedoeld om verkeersslachtoffers te voorkomen.

De ANWB juicht deze beslissing toe en pleit ervoor dat nieuwe, innovatieve hulpsystemen voor alle auto’s straks hetzelfde in het gebruik zijn. Op die manier kan elke gebruiker ze begrijpen en bedienen. De Bond benadrukt wel dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft voor het besturen van de auto; dit soort veiligheidssystemen zijn er om hem of haar te helpen, niet om de rijtaak over te nemen.

Welke slimme hulpsystemen zijn straks verplicht?

Vanaf 2022 worden nieuwe auto’s volgens de Europese regels onder meer verplicht uitgerust met waarschuwingssystemen bij vermoeidheid of bij gevaarlijk gebruik van de smartphone. Ook krijgen nieuwe personenwagens standaard rijbaanondersteuning, parkeersensoren, een noodremsysteem en een achteruitrijcamera. Daarnaast verplicht de Europese Commissie autofabrikanten om voorbereidingen te treffen die het straks makkelijker en goedkoper moeten maken om een alcoholslot te installeren.

Wat gaat dat mij kosten?

Veel van de hulpsystemen die de Europese Commissie vanaf 2022 verplicht wil stellen, behoren nu al tot de standaarduitrusting van een moderne personenwagen. Vanaf 2022 moeten álle nieuw verkochte personenauto’s met een dergelijke aanvullende veiligheidsuitrusting worden uitgerust. De ANWB verwacht dat hulpsystemen daardoor goedkoper zullen gaan worden en wil hier ook nauwlettend op toezien.

Meer informatie over de ANWB en slimme hulpsystemen