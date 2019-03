Hogere onderhoudskosten bij uitblijven regulering autodata

ANWB wil dat automobilist zelf inzage in gegevens bepaalt

21 maart 2019 Moderne auto's beschikken over allerlei gegevens, die op afstand en in de werkplaats kunnen worden uitgelezen. Nu kunnen alleen autofabrikanten dat. De ANWB wil dat de Europese Unie zich uitspreekt over deze voor automobilisten nadelige monopoliepositie.

Het niet reguleren van de toegang tot autodata kan in de toekomst zomaar 65 miljard euro per jaar gaan kosten. Een bedrag dat grotendeels door de automobilisten zelf moet worden betaald, blijkt uit een studie van de ANWB en diens Europese zusterclubs, samen met de FIA.

Het uitlezen van de technische staat van een auto en de momenten waarop onderhoud of reparatie noodzakelijk zijn, is steeds meer afhankelijk van data. Nu bepalen autofabrikanten nog wie toegang krijgt tot deze gegevens. Zij kunnen daar zelfs geld voor rekenen.

Dit vindt de ANWB

De ANWB heeft er altijd voor gepleit dat de auto-eigenaar bepaalt wie toegang heeft tot dergelijke data. Het schrikbeeld van de ANWB is, dat automobilisten straks zijn aangewezen op een merkgebonden werkplaatstarief en uitsluitend onderdelen van de betreffende autofabrikant mogen laten monteren. De ANWB en de zusterclubs hopen daarom dat de Europese Commissie duidelijkheid schept over de toekomst van regulering van autodata.

