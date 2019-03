Genève 2019: betaalbare EV’s op komst!

Zwitserse Autosalon toont voor het eerst nieuwe elektrische modellen onder de 30 mille

04 maart 2019 De variëteit aan elektrische auto’s groeit, maar op de huidige Autosalon van Genève worden voor het eerst een aantal modellen gepresenteerd die we daadwerkelijk kunnen betalen. Al is het dan wellicht als occasion.

Goedkope elektrische auto’s bestaan wel, maar ze zijn op één hand te tellen. Bovendien kun je onder de 30 mille vooralsnog alleen voor stadsauto’s terecht. Een gezin kun je daar niet fatsoenlijk in kwijt en op de Smart Forfour electric na, loopt het aanbod op zijn laatste benen. Denk bijvoorbeeld aan de Citroën C-Zero, die al sinds 2010 in ons land wordt verkocht.

Veelvoud van 30 mille

Op de Autosalon van Genève worden ook dit jaar weer de nodige nieuwe elektrische modellen gepresenteerd. Doorgaans kosten die auto’s een veelvoud van 30 mille, zoals de Polestar 2 van Volvo en de Q4 e-tron van Audi. Ook de Kia e-Soul wordt vermoedelijk duurder; de eerste generatie van de elektrische gezinsauto wisselt nu nog voor minimaal € 36.325 van eigenaar.

De verwachting is niet dat die prijzen veel lager uit zullen vallen, wanneer de elektrische Koreaan in de tweede helft van 2019 bij ons op de markt verschijnt. Onderhuids deelt de e-Soul namelijk veel techniek met de e-Niro, die een prijskaartje van € 42.510 draagt. De actieradius is meer dan verdubbeld: komt het huidige model nog 212 kilometer ver op een lading stroom, voor de e-Soul geeft de fabrikant een rijbereik op van maximaal 452 kilometer.

Voor het eerst staan er echter ook elektrische primeurs op de beursvloer, waarvan we verwachten dat ze ónder de 30 mille zullen worden verkocht. Wanneer de eerste eigenaren de spreekwoordelijke 'kop er af' hebben gereden, zakt de prijs wellicht nog verder. Op een aantal van die EV's moeten we nog eventjes wachten, zoals de Honda ePrototype. Dit louter voor de Europese markt bedoelde model staat vermoedelijk volgend jaar pas in de showroom. Veel is er nog niet over de auto bekend, behalve dat het rijbereik rond de 200 kilometer bedraagt en dat de Honda achterwielaangedreven wordt.

Een andere EV om naar uit te zien, is de Seat el Born, vernoemd naar een hippe buurt in Barcelona. De gezinsauto krijgt een accupakket van 62 kWh, waarmee je tot 420 kilometer moet kunnen afleggen zonder tussentijds te hoeven laden. De Seat moet eveneens in 2020 op de markt verschijnen.

Peugeot e208 komt 340 kilometer ver

Hoewel we net zo lang op de elektrische Peugeot 208 moeten wachten, is de komst van die auto in elk geval definitief. De personenwagen heeft een batterijpakket van 50 kWh onder de inzittenden liggen, goed voor een rijbereik van 340 kilometer. Saillant detail: de Fransen garanderen dat het batterijpakket de eerste 8 jaar of 160.000 kilometer ten minste 70 procent van zijn capaciteit blijft leveren..

Het moederbedrijf van Peugeot is tegenwoordig ook eigenaar van Opel. De Duitsers onthullen in 2019 hun nieuwe Corsa en ook van die populaire gezinswagen verschijnt een volledig elektrische variant. Opel is dit jaar helaas afwezig op de Autosalon van Genève, maar onderhuids zal de EV grote overeenkomsten vertonen met de e208.

Nieuwe elektrische auto voor 16 mille

Een elektrische gezinsauto waarvan we zelfs de prijs al weten, is de e.Go Life. Een onbekende naam, maar deze Duitse fabrikant bouwt al een aantal jaar met veel succes de StreetScooter: een elektrisch transportvoertuig dat we geregeld in onze binnensteden tegenkomen. Ze wagen zich nu op de personenwagenmarkt, met drie verschillende batterijgroottes en een prijskaartje van 16 mille.

Voor dat bedrag vergeef je het ’t louter als driedeurs verkrijgbare model graag, dat je even zult moeten inschikken wanneer je met vier personen plaatsneemt. Het is een stuk vervelender dat de e.Go niet kan snelladen: met een actieradius van maximaal 145 kilometer word je bewegingsvrijheid behoorlijk beperkt. Maar goed, daar is de prijs dan ook naar.

